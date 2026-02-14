Про це глава держави повідомив у інтерв'ю The Atlantic.

Які питання можуть обговорити Зеленський із Путіним під час ймовірної зустрічі?

Зеленський зауважив, що під час можливої зустрічі із російським лідером його цікавлять не особисті емоції чи бажання подивитись Путіну в очі. Він наголосив – головним питанням є українські території.

У нас є питання, що стосуються української території, які сьогодні ніхто не може вирішити. Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі й виправдовуючи свої дії. Зараз проти нього фізично воює тільки одна держава – Україна,

– сказав Зеленський.

За словами українського лідера, розмова із Путіним має бути виключно про припинення війни. Обговорення повинно проходити максимально відкрито й зосереджуватись на пошуку способів завершити війну так, аби вона не повторилась знову.

Також Зеленський відповів щодо емоційності під час можливої зустрічі із російським диктатором: "Чому я повинен бути емоційним або байдужим? У чому різниця? Наша мета – покласти край війні. Думаю, у нього може бути інша мета. Ми не знаємо. Під час війни ми не зустрічалися. Всі намагалися щось зробити, але війна триває. Тому, на мій погляд, логічно провести зустріч лідерів, які могли б обговорити найскладніші питання. З ким ще я можу поговорити про територіальні проблеми?".

Водночас глава держави висловив сумнів щодо ймовірності такого спілкування. Президент зауважив, що наразі жодна зі сторін не проявляє реального бажання зустрічі. Він додав, що хоч вони є ворогами й ніхто відкрито цього не пропонував, бажання провести переговори все ж є.

За словами Зеленського, така зустріч могла б стати правильним кроком для завершення війни. Україна готова підтримати ідею переговорів у будь-якому форматі, втім проведення зустрічі у Москві чи Білорусі – виключене.

