Об этом глава государства сообщил в интервью The Atlantic.

Какие вопросы могут обсудить Зеленский с Путиным во время возможной встречи?

Зеленский отметил, что во время возможной встречи с российским лидером его интересуют не личные эмоции или желание посмотреть Путину в глаза. Он отметил – главным вопросом является украинские территории.

У нас есть вопросы, касающиеся украинской территории, которые сегодня никто не может решить. Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение по этому поводу, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас против него физически воюет только одно государство – Украина,

– сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, разговор с Путиным должен быть исключительно о прекращении войны. Обсуждение должно проходить максимально открыто и сосредотачиваться на поиске способов завершить войну так, чтобы она не повторилась снова.

Также Зеленский ответил относительно эмоциональности во время возможной встречи с российским диктатором: "Почему я должен быть эмоциональным или равнодушным? В чем разница? Наша цель – положить конец войне. Думаю, у него может быть другая цель. Мы не знаем. Во время войны мы не встречались. Все пытались что-то сделать, но война продолжается. Поэтому, на мой взгляд, логично провести встречу лидеров, которые могли бы обсудить самые сложные вопросы. С кем еще я могу поговорить о территориальных проблемах?".

В то же время глава государства выразил сомнение относительно вероятности такого общения. Президент отметил, что пока ни одна из сторон не проявляет реального желания встречи. Он добавил, что хоть они являются врагами и никто открыто этого не предлагал, желание провести переговоры все же есть.

По словам Зеленского, такая встреча могла бы стать правильным шагом для завершения войны. Украина готова поддержать идею переговоров в любом формате, впрочем проведение встречи в Москве или Беларуси – исключено.

Какие подробности о возможной встрече лидеров известны?