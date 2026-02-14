Об этом он сказал в интервью Politico в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Смотрите также Единственный выход Путина: будет ли в России всеобщая мобилизация и какими будут последствия

Что сказал Зеленский о Путине?

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, оставив миллионы людей без отопления и электроэнергии при минусовых температурах, Впрочем, по мнению президента, даже в таком случае Украина переживет Путина.

Я моложе Путина – это важно. У него не так много времени,

– сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что только США могут остановить президента России, заметив, что Москва продолжает затягивать переговоры с Вашингтоном, чтобы нормализовать отношения и достичь смягчения санкций.

"Пока давления не будет достаточно, они будут играть", – добавил украинский президент.

Напомним, мирные переговоры, которые возглавляют специальный представитель США Стив Уиткофф и советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, должны состояться уже на следующей неделе в Женеве.

В свою очередь Дональд Трамп недавно заявил, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной. Поэтому, по словам американского президента, Владимиру Зеленскому "придется действовать" для достижения соглашения.

О чем еще заявил президент в Мюнхене?