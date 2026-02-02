Владимир Зеленский не замедлил с ответом и пригласил Путина в Киев. Он отметил, что, мол предложение встретиться в Москве свидетельствует о нежелании российских властей разговаривать о завершении войны. Представитель диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента, пишут росСМИ.
Что сказал Песков о возможных переговорах Путина и Зеленского?
Реагируя на слова лидера Украины, Песков отметил, что, мол, контакты Зеленского и Путина возможны только в Москве.
Чиновник отметил, что Россия сохраняет свою позицию: если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны пройти в российской столице.
Фактически, выдвигая такое условие, Кремль делает невозможным встречу двух лидеров. И в то же время показывают свое истинное отношение ко всему мирному процессу. Зеленского ждут в Москве только для подписания капитуляции.
Отдельно Песков прокомментировал "мирные" переговоры с американцами. По его словам, "украинское урегулирование – это сложный процесс", по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то пока – нет.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее указывал на то, что больше всего противоречий между сторонами конфликта вызывает вопросы территорий. Россия требует весь Донбасс, Украина предлагает заморозить фронт на линии столкновения, а США ищут компромисс.
Президент отметил, что без личной встречи с Путиным территориальный вопрос решить невозможно. Кроме того, он говорил, что готов к переговорам с главой Кремля.
Что известно о переговорах России, США и Украины?
- 23 – 24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные трехсторонние переговоры, на которых обсуждались пути завершения войны в Украине. В частности, поднимались вопросы Донбасса и ЗАЭС, а также создание демилитаризованной зоны и возможность размещения миротворцев из нейтральных стран.
- 4 – 5 февраля состоится новый раунд переговоров.
- Россия пытается создать впечатление миролюбивого переговорщика, стремясь дипломатическим путем получить контроль над Донецкой областью. Аналитики ISW предостерегают, что уступка Украины посредством передачи неоккупированной части Донбасса может стать стратегической ошибкой.