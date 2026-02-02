Владимир Зеленский не замедлил с ответом и пригласил Путина в Киев. Он отметил, что, мол предложение встретиться в Москве свидетельствует о нежелании российских властей разговаривать о завершении войны. Представитель диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента, пишут росСМИ.

Что сказал Песков о возможных переговорах Путина и Зеленского?

Реагируя на слова лидера Украины, Песков отметил, что, мол, контакты Зеленского и Путина возможны только в Москве.

Чиновник отметил, что Россия сохраняет свою позицию: если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны пройти в российской столице.

Фактически, выдвигая такое условие, Кремль делает невозможным встречу двух лидеров. И в то же время показывают свое истинное отношение ко всему мирному процессу. Зеленского ждут в Москве только для подписания капитуляции.

Отдельно Песков прокомментировал "мирные" переговоры с американцами. По его словам, "украинское урегулирование – это сложный процесс", по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то пока – нет.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее указывал на то, что больше всего противоречий между сторонами конфликта вызывает вопросы территорий. Россия требует весь Донбасс, Украина предлагает заморозить фронт на линии столкновения, а США ищут компромисс.

Президент отметил, что без личной встречи с Путиным территориальный вопрос решить невозможно. Кроме того, он говорил, что готов к переговорам с главой Кремля.

Что известно о переговорах России, США и Украины?