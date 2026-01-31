Об этом президент заявил в интервью Český rozhlas.
Что Зеленский заявил, что территориальный вопрос на переговорах?
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым переговорам с Россией и США, но хотела бы присутствия Европы на каком-то этапе переговоров. Европа является частью системы гарантий безопасности.
Зеленский считает, что в рамках мирных переговоров необходимо наладить контакт, в любом формате, с Владимиром Путиным.
Без такого формата мы просто, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам,
– отметил Зеленский.
Он считает, что вряд ли кто-то, кроме лидеров, сможет решить эти вопросы.
Что известно о следующем раунде мирных переговоров?
Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
На втором раунде переговоров в Абу-Даби не будут присутствовать американские представители Уиткофф и Кушнер. Им на замену могут прийти другие чиновники.
Также стало известно, что Украина подпишет с США мирный план, который состоит из 20 пунктов. США также подпишут соглашение отдельно с Россией. Выбран формат подписания соглашения с посредником по ряду причин.