Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что на это есть две причины. Говорится о том, что вряд ли это соглашение является на 100% таким, которое хотели бы видеть украинцы, а также есть позиция Кремля о якобы "нелегитимности" украинской власти.

Почему мирный план подпишут именно так?

Максим Джигун отметил, что это мирное соглашение вряд ли подобно той, которую хотели бы видеть украинцы с подписями россиян. В частности, о полном выходе российских оккупационных сил с нашей территории, о репарациях и так далее.

Поэтому сейчас кажется в основном срежиссированным соглашением американской стороны с россиянами, которое нам удалось вычистить, как украинскому дипломатическому корпусу, до того вида, который более-менее приемлем для того, чтобы его подписывать,

– сказал он.

Кроме того, россияне много рассказывали о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы "нелегитимный", что они не хотят с ним встречаться. В то же время Украина не признает легитимности российского диктатора Владимира Путина, который постоянно назначает себя на должность главы Кремля.

Поэтому есть посредники. Это довольно типичный формат для подобных сверхсложных случаев в международной политике, в войнах, когда есть посредническая сторона, которая является гарантом соблюдения этого соглашения. Поэтому с ними и подписываются. С другой стороны, из-за такого "не рукопожатия" отдельных представителей переговорного процесса. Прежде всего здесь говорится о россиянах,

– объяснил политолог.

По его словам, этот вариант вполне возможен. Вопрос в том, насколько быстро это можно сделать. Потому что, по сообщениям западных СМИ, США сейчас снова хотят "жонглировать" вопросом гарантий безопасности, какими-то дополнительными ультиматумами к Украине, на которые наше государство не может пойти.

Подписание мирного плана: что известно?