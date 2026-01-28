Аналитики Института изучения войны (ISW) озвучили, какую стратегическую цель скрывает Кремль за своими условиями.
Завершится ли война, если ВСУ выйдут из Донбасса?
Эксперты проанализировали сообщения российских государственных и ультранационалистических медиа, в частности "Царьград". Пропагандистское СМИ неоднократно повторяет, что даже полный вывод украинских войск с Донбасса будет рассматриваться только как временный шаг.
Среди следующих требований Кремля фигурируют "денацификация", "демилитаризация" и полный контроль над политическим курсом Украины.
Какую стратегическую цель преследует Кремль?
Украина продолжает дипломатические переговоры с Россией и представителями США по урегулированию войны. Главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев во время трехсторонних встреч неоднократно заявлял, что только вывод украинских войск с Донбасса может стать "путем к миру".
Впрочем его риторика несколько отличается от той, которую транслируют его коллеги – другие российские чиновники. В частности, по словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, Москва стремится создать так называемые буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев отметил, что вопрос Донбасса в целом не является главным для России в этой войне. Другими не менее важными являются НАТО и так называемый "украинский неонацизм".
Эксперты обращают особое внимание на параллельные высказывания России относительно политических и стратегических требований к Западу. Глава российской разведки Сергей Нарышкин заявлял, что мирное урегулирование должно ликвидировать "коренные причины" войны. Эту формулировку Кремль традиционно применяет, чтобы оправдать агрессию против Украины и нажать на НАТО.
Аналитики ISW отмечают, что такая разница позиций указывает на значительно большие территориальные амбиции Кремля. Кроме того, россияне повторяют заявления, которые транслировали еще в 2021 – 2022 годах, до начала полномасштабного вторжения. Среди них – ограничение расширения НАТО, возвращение Альянса к границам 1997 года и замена демократического правительства Украины на пророссийское.
Заявления российских чиновников, в частности Путина, свидетельствуют об одном – Москва стремится к полной капитуляции Киева и изменения структуры безопасности Европы. А ограниченные мирные урегулирования могут стать для российских войск возможностью восстановить силы и нарастить потенциал.
Что известно о ходе переговоров в Эмиратах?
23–24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России, посвященные возможному завершению войны.
В целом переговоры в Абу-Даби получили осторожно положительные оценки, но публичные решения по ключевым вопросам войны отсутствуют.
Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала оценил встречу в Абу-Даби, назвав ее "конструктивной". Мол, стороны сосредоточились на военно-технических темах.
В США обсуждают возможность усиления военного давления как элемента переговорной логики, пишет Kyiv Post. Речь идет о закрытых дискуссиях в Вашингтоне относительно потенциальной поставки Украине ракет Tomahawk, которые сторонники идеи рассматривают как рычаг принуждения Кремля к диалогу, а не только как военную помощь.