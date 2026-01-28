Аналитики Института изучения войны (ISW) озвучили, какую стратегическую цель скрывает Кремль за своими условиями.

Смотрите также Украина должна заключить соглашение о территории с Россией, чтобы получить гарантии от США, – Reuters

Завершится ли война, если ВСУ выйдут из Донбасса?

Эксперты проанализировали сообщения российских государственных и ультранационалистических медиа, в частности "Царьград". Пропагандистское СМИ неоднократно повторяет, что даже полный вывод украинских войск с Донбасса будет рассматриваться только как временный шаг.

Среди следующих требований Кремля фигурируют "денацификация", "демилитаризация" и полный контроль над политическим курсом Украины.

Какую стратегическую цель преследует Кремль?

Украина продолжает дипломатические переговоры с Россией и представителями США по урегулированию войны. Главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев во время трехсторонних встреч неоднократно заявлял, что только вывод украинских войск с Донбасса может стать "путем к миру".

Впрочем его риторика несколько отличается от той, которую транслируют его коллеги – другие российские чиновники. В частности, по словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, Москва стремится создать так называемые буферные зоны в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев отметил, что вопрос Донбасса в целом не является главным для России в этой войне. Другими не менее важными являются НАТО и так называемый "украинский неонацизм".

Эксперты обращают особое внимание на параллельные высказывания России относительно политических и стратегических требований к Западу. Глава российской разведки Сергей Нарышкин заявлял, что мирное урегулирование должно ликвидировать "коренные причины" войны. Эту формулировку Кремль традиционно применяет, чтобы оправдать агрессию против Украины и нажать на НАТО.

Аналитики ISW отмечают, что такая разница позиций указывает на значительно большие территориальные амбиции Кремля. Кроме того, россияне повторяют заявления, которые транслировали еще в 2021 – 2022 годах, до начала полномасштабного вторжения. Среди них – ограничение расширения НАТО, возвращение Альянса к границам 1997 года и замена демократического правительства Украины на пророссийское.

Заявления российских чиновников, в частности Путина, свидетельствуют об одном – Москва стремится к полной капитуляции Киева и изменения структуры безопасности Европы. А ограниченные мирные урегулирования могут стать для российских войск возможностью восстановить силы и нарастить потенциал.

Что известно о ходе переговоров в Эмиратах?