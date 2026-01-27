Такой шаг в США воспринимают не только как военную поддержку, а и как новый рычаг давления на Москву в переговорах. Об этом пишет Kyiv Post.

Пентагон обсуждает поставки "Томагавок" Украине: что известно?

В стенах Пентагона проходят закрытые обсуждения относительно возможной поставки Украине крылатых ракет "Томагавк" – боеприпасов США большой дальности, способных поражать цели глубоко на территории России.

Президент Американского университета в Киеве Дан Райс, который выступает сторонником такого решения, отмечает, что даже "небольшое, неуказанное количество" этих ракет могло бы нанести существенный удар по стратегическим объектам врага и создать серьезное давление на Кремль.

По мнению сторонников идеи, действие "Тамагавок" может превысить эффективность других систем, поскольку их дальность и точность значительно расширяют возможности украинской армии. И именно это, как новый рычаг влияния, может сделать то, чего дипломатия еще не достигла.

По словам Райса, прецедент очевиден. Когда Украина впервые запустила ракеты ATACMS в ноябре 2023 года и уничтожила два десятка российских ударных вертолетов Ка-52, Москва внезапно вывела свой вертолетный парк из Крыма и переписала свои боевые планы.

"Несколько "Томагавок" сделали бы то же самое", – сказал Райс. "Дальность настолько велика, что Россия просто не может защитить все свои критически важные объекты".

Почему Трамп отказывался ранее передавать Украине "Томагавки"?