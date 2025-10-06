6 октября во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп подчеркнул, что почти принял решение по отправке ракет Tomahawk в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о "Томагавках" для Украины?

Впрочем, американский лидер уточнил, что он сначала хотел получить ответы на несколько вопросов. В частности, его беспокоит, как украинцы планируют использовать эти ракеты.

Президент США подчеркнул, что он не стремится к эскалации.

Я уже приблизительно принял решение, если подумать. Да, я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они будут их посылать. Я бы задал этот вопрос,

– сказал Трамп.

Политик также подчеркнул, что война в Украине вообще не должна начинаться.

Справка. Tomahawk – американские крылатые ракеты большой дальности. Украина стремилась получить их от Соединенных Штатов еще при президентстве Джо Байдена. Подробнее об особенностях этого вооружения и его технических характеристиках можно прочитать по ссылке.

Интересно, что недавно член Республиканской партии Борис Пинкус рассказывал в эфире 24 Канала, что поставки таких ракет являются лишь вопросом времени. По его словам, Tomahawk может стать не только оружием Украины, но и мощным фактором сдерживания Кремля.

