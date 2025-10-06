Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, объяснив, что новая риторика Вашингтона вызывает беспокойство в Кремле.

На что указывает реакция Путина?

Если российский диктатор начал касаться темы Tomahawk, которые США могут передать Украине, это, по мнению политолога, свидетельствует о том, что он почувствовал реальную опасность, что это действительно может произойти.

Значит, по его данным, это не только риторика. Потому что на риторику Трампа и его окружения в Москве не всегда реагируют. А здесь такая ситуация, что, видимо, в России знают немножко больше,

– предположил Фесенко.

Сами по себе сигналы, которые поступают из Вашингтона, на взгляд политолога, довольно четкие и прозрачные: или Россия возвращается за стол переговоров, или Украина может получить дальнобойное оружие. Фесенко убежден, что о Tomahawk Штаты вспоминают неслучайно. Это то, что украинская сторона просила у Белого дома еще в прошлом году.

Украина отмечает, что такое дальнобойное оружие нужно ей как инструмент для сдерживания России. Чтобы когда она будет пытаться вызвать блэкаут, ВСУ могли зеркально ответить на это.

"Путин отвечает сигналами на сигналы, он предупреждает американцев, что это может плохо закончиться, а переговоры между США и Россией прерваться. Далее многое будет зависеть от того, как будут отвечать американцы", – отметил политолог.

Владимир Фесенко уверен, что если Россия будет пытаться запугивать Трампа последствиями от возможной передачи Украине дальнобойного оружия, то это может наоборот вызвать прямо противоположный эффект. По его словам, лидер Соединенных Штатов может ответить довольно эмоционально и жестко.

Два варианта, как могут ответить США

Политолог считает, что если американцы в своем ответе на заявления Путина ради того, чтобы сохранить коммуникацию с Россией и перспективу переговоров публично скажут, что не будут давать ВСУ Tomahawk – это станет ошибкой. Это, по мнению Фесенко, будет проявлением слабости Штатов и не приведет к проведению настоящих мирных переговоров.

"Если американцы поставят жесткие условия, что если Россия прекращает удары по энергообъектам и согласится на начало реальных переговоров, то тема передачи Tomahawk будет отложена, тогда будет шанс на проведение настоящих переговоров", – считает Фесенко.

В случае, если США снова будут искать компромиссы с Россией, как подытожил политолог, это будет лишь повторением ошибок, которые уже были совершены неоднократно со стороны Белого дома.

