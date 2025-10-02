Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. До сих пор украинские защитники использовали только оружие отечественного производства.

Что заявил Зеленский о дальнобойных ударах?

Зеленский отметил, что Украина никогда не атаковала объекты гражданской инфраструктуры России. Силы обороны всегда только отвечали на вражеские удары по украинской инфраструктуре.

Однако еще год назад таких возможностей не было, поэтому противник, в частности, устроил блэкауты. Теперь же россияне ощущают "наш мощный ответ", но Украине нужно больше финансирования.

До этого момента мы использовали только нашу систему вооружения по дальнобойным целям. После моей встречи с президентом США, возможно, мы будем иметь что-то большее. Не знаю, увидим..

– сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил, что в настоящее время враг запускает по 500-600 дронов в день, тогда как украинцы – по 100-150. "У нас есть достаточно возможностей, теперь вопрос в финансах", – подчеркнул он.

Обратите внимание! На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке американский президент несколько изменил риторику, раскритиковав действия Владимира Путина. Трамп даже отметил, что Киев сможет вернуть все оккупированные территории. Эксклюзивно для 24 Канала ситуацию прокомментировал доктор философии и политический аналитик Андрей Городницкий. Эксперт отметил, что нужны не только слова, но и действия – гарантии безопасности. "Если они устраивают Украину, то это должно быть что-то очень весомое", – подчеркнул он.

Что говорит Зеленский об ударах по россиянам?