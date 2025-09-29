Речь идет о результатах по дальнобойности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост украинского лидера от 29 сентября.

Что известно о дальнобойных ударах Украины?

Украинский президент сообщил о "хороших результатах в нашей дальнобойности".

Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо,

– отметил он.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке технологической Ставки, которая во многом будет посвящена украинской дальнобойности, а именно производству дронов различных типов и ракет.

Накануне, 28 сентября, он уделил время общению с производителями, как результат – будут конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным.

К слову, также Сырский доложил президенту о ситуации на фронте, в частности в районах Покровска и Доброполья. Защитники продолжают контрнаступательную операцию, в рамках которой освобождено более 174 квадратных километров и зачищено более 194 квадратных километров.

Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание – ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, который обеспечивает уничтожение оккупантов,

– подытожил Зеленский.

