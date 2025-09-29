Оказалось, Силы обороны ударили четырьмя ракетами по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь". Снаряды преодолели более 240 километров, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Кризис только усиливается: "просела" одна из ключевых отраслей России
Что известно об ударе по заводу "Электродеталь"?
На территории объекта зафиксировали взрывы и пожар. Результаты поражения пока уточняются.
Известно, что "Электродеталь" производит различные электрические соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.
Что известно о других поражениях на территории России?
- 28 сентября дроны атаковали ТЭЦ в Белгороде. В нескольких районах города и окрестных населенных пунктах исчезли свет и вода.
- В ночь на 27 сентября дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской Республике России. Станция расположена в 1 тысяче километров от Украины. Попадание произошло в насосную станцию №1, где возник пожар. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.
- Ночью 26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Предварительно, поражена установка первичной переработки нефти.