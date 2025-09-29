Виявилося, Сили оборони вдарили чотирма ракетами по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь". Снаряди подолали понад 240 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що відомо про удар по заводу "Електродеталь"?
На території об'єкта зафіксували вибухи та пожежу. Результати ураження наразі уточнюються.
Відомо, що "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.
Що відомо про інші ураження на території Росії?
- 28 вересня дрони атакували ТЕЦ у Бєлгороді. У декількох районах міста і навколишніх населених пунктах зникли світло і вода.
- У ніч проти 27 вересня дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії. Станція розташована за 1 тисячу кілометрів від України. Влучання сталося в насосну станцію №1, де виникла пожежа. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
- Уночі 26 вересня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Попередньо, уражено установку первинної переробки нафти.