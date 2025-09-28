Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Як росіяни реагують на обстріл Бєлгорода?

Увечері 28 вересня в російському Бєлгороді було гучно. Імовірно, внаслідок атаки дронів є ураження в районі підстанції ТЕЦ.

Зникло світло, за ним і зникла вода. Вірна ознака блекауту,

– резюмував Андрющенко.

Обережно, нецензурна лексика! Обстріл, схоже, шокував росіян: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали розповідали про 4 потужних вибухи в місті. У мережі поділилися фото диму, ймовірно, після влучань.

У Бєлгороді зникло світло: дивіться відео очевидців

Губернатор Бєлгорода Гладков заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі. За його словами, є значні перебої з подачею електроенергії.

Він додав, що у зв'язку з відсутністю електроенергії можливі перебої в оповіщенні про ракетну небезпеку або атаки БпЛА.

Імовірно, наслідки обстрілу Бєлгорода: дивіться відео

Світло зникло, зокрема, у Шебекіно, Дубовому, Майському, Стрелецькому, Репному. А також у населених пунктах далеко від Бєлгорода: у Чернянці та Старому Осколі. Крім цього, електропостачання зникло в Корочі, Новому Осколі, Строїтелі.

