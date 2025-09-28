Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.
Як росіяни реагують на обстріл Бєлгорода?
Увечері 28 вересня в російському Бєлгороді було гучно. Імовірно, внаслідок атаки дронів є ураження в районі підстанції ТЕЦ.
Зникло світло, за ним і зникла вода. Вірна ознака блекауту,
– резюмував Андрющенко.
Обережно, нецензурна лексика! Обстріл, схоже, шокував росіян: дивіться відео
Місцеві телеграм-канали розповідали про 4 потужних вибухи в місті. У мережі поділилися фото диму, ймовірно, після влучань.
У Бєлгороді зникло світло: дивіться відео очевидців
Губернатор Бєлгорода Гладков заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі. За його словами, є значні перебої з подачею електроенергії.
Він додав, що у зв'язку з відсутністю електроенергії можливі перебої в оповіщенні про ракетну небезпеку або атаки БпЛА.
Імовірно, наслідки обстрілу Бєлгорода: дивіться відео
Світло зникло, зокрема, у Шебекіно, Дубовому, Майському, Стрелецькому, Репному. А також у населених пунктах далеко від Бєлгорода: у Чернянці та Старому Осколі. Крім цього, електропостачання зникло в Корочі, Новому Осколі, Строїтелі.
Вибухи у Росії: де було гучно останнім часом?
Нагадаємо, що вночі 27 вересня далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії. Це підтвердив голова регіону.
Тієї ж ночі серію вибухів чули у Волгограді. Міноборони Росії заявило про нібито "знищення" 55 дронів у різних областях, включаючи Волгоградську.
У ніч проти 26 вересня дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, один із головних НПЗ Росії.