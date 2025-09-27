Про це пише 24 Канал з посиланням на російський паблік Shot.

Що відомо про вибухи у Росії 27 вересня?

Як пише російський телеграм-канал, місцеві жителі повідомляють про вибухи близько 1:20. Зокрема, було чули 5−7 вибухів на околиці Волгограда.

Росіяни заявляли, що дрони намагалися пролетіти на низькій висоті вздовж Волги до одного з місцевих підприємств.

Невдовзі коментар щодо ситуації в регіоні дав губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. За його словами, вночі ппо відбило атаку безпілотників на територію області.

Додамо, що у Волгограді вводилися тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Також на масовану атаку бідкався губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь За його словами, нібито дрони були знищені у Тарасівському, Міллерівському, Мілютинському, Кашарському, Кам'янському та Красносулинському районах.

Під ранок міноборони Росії відзвітувало про роботу "пе-ве-о". Там заявили, що протягом минулої ночі нібито було "перехоплено та знищено" 55 дронів:

  • 27 БпЛА – над територією Ростовської області,
  • 8 БпЛА – над територією Брянської області,
  • 6 БпЛА – над територією Астраханської області,
  • 6 БпЛА – над територією Воронезької області,
  • 5 БпЛА – над територією Волгоградської області,
  • 2 БпЛА – над територією Курської області,
  • 1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

Удари по Росії: останні новини

  • У ніч проти 24 вересня дрони атакували НПЗ у Салаваті. На об'єкті спалахнула пожежа. Безпілотники ЦСО "А" СБУ долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

  • Нещодавно Сили оборони також завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області Росії, які задіяні у забезпеченні ворожої армії. Вогонь тоді охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1". Також уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка".

  • Було також уражено виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області Росії. Тоді фіксували влучання та пожежу.

  • Додамо, що 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. Було пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.