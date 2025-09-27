Про це пише 24 Канал з посиланням на російський паблік Shot.

Що відомо про вибухи у Росії 27 вересня?

Як пише російський телеграм-канал, місцеві жителі повідомляють про вибухи близько 1:20. Зокрема, було чули 5−7 вибухів на околиці Волгограда.

Росіяни заявляли, що дрони намагалися пролетіти на низькій висоті вздовж Волги до одного з місцевих підприємств.

Невдовзі коментар щодо ситуації в регіоні дав губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. За його словами, вночі ппо відбило атаку безпілотників на територію області.

Додамо, що у Волгограді вводилися тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Також на масовану атаку бідкався губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь За його словами, нібито дрони були знищені у Тарасівському, Міллерівському, Мілютинському, Кашарському, Кам'янському та Красносулинському районах.

Під ранок міноборони Росії відзвітувало про роботу "пе-ве-о". Там заявили, що протягом минулої ночі нібито було "перехоплено та знищено" 55 дронів:

27 БпЛА – над територією Ростовської області,

8 БпЛА – над територією Брянської області,

6 БпЛА – над територією Астраханської області,

6 БпЛА – над територією Воронезької області,

5 БпЛА – над територією Волгоградської області,

2 БпЛА – над територією Курської області,

1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

