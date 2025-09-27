Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российский паблик Shot.

Что известно о взрывах в России 27 сентября?

Как пишет российский телеграмм-канал, местные жители сообщают о взрывах около 1:20. В частности, было слышали 5-7 взрывов на окраине Волгограда.

Россияне заявляли, что дроны пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги к одному из местных предприятий.

Вскоре комментарий по ситуации в регионе дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, ночью ппо отразило атаку беспилотников на территорию области.

Добавим, что в Волгограде вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также на массированную атаку жаловался губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь По его словам, якобы дроны были уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

Под утро минобороны России отчиталось о работе "пе-ве-о". Там заявили, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 55 дронов:

27 БпЛА – над территорией Ростовской области,

8 БпЛА – над территорией Брянской области,

6 БпЛА – над территорией Астраханской области,

6 БпЛА – над территорией Воронежской области,

5 БпЛА – над территорией Волгоградской области,

2 БпЛА – над территорией Курской области,

1 БпЛА – над территорией Белгородской области.

