Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что удалось поразить ВСУ в России?

В Генштабе отметили, чтобы снизить наступательные способности российской армии и усложнить поставки топлива оккупантам, Силы обороны Украины в ночь на 24 сентября попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.

По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар,

– написали военные.

В ВСУ напомнили, что это предприятие перерабатывало до 10 миллионов тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Интересно, что бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский отмечал в эфире 24 Канала, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам наносят бюджету страны-агрессора огромные убытки. По мнению эксперта, в ближайшее время удары по российской территории станут еще мощнее и будут происходить чаще.

Также Силы обороны нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области России, которые задействованы в обеспечении оккупационной армии.

"Огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", являющуюся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы России. Кроме того, поражено нефтеперекачивающую станцию "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев – Тихорецк"", – отметили в Генштабе.

Кроме этого, ночью 24 сентября подразделения Сил обороны Украины, чтобы нарушить производство беспилотных летательных аппаратов и снизить боевые возможности противника, поразили производство БПЛА в населенном пункте Валуйки, в Белгородской области. Там зафиксировано попадание и пожар, а результаты и степень поражения уточняются.

Какие еще поражения в России удалось подтвердить Генштабу?

В Генштабе отметили, что также подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Там повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.

Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в России, обеспечивая до 66% производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 миллиона тонн в год,

– объяснили военные.

В ВСУ заверили, что Силы обороны продолжают принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков, чтобы заставить оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины.