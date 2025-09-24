Это лишит Кремль денег на войну против Украины. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.
Украина увеличит удары по России
Анатолий Храпчинский отметил, что Украина может работать на глубину 3 тысячи километров. У нашего государства есть такие возможности. Основная цель – это забрать нефтяные доллары у России. Украине это частично удается. В России уже есть дефицит бензина, определенные проблемы по теневому флоту.
Вероятно, сейчас США увеличит возможность предоставления разведывательной информации для Украины, а также не будут ограничивать ВСУ в некоторых ударах. Кроме того, наше государство наращивает производство собственного оружия.
Поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы увидим существенное увеличение наших ударов по территории России. Можем говорить о том, что существенно улучшится ситуация для того, чтобы лишить Россию денег для того, чтобы воевать дальше,
– убежден авиаэксперт.
Удары по объектам в России: последние новости
Ночью 24 сентября в России раздавались взрывы. В частности, в Таганроге было слышно от 5 до 7 взрывов. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что под ударом был аэропорт. В городе частично перекрыли движение.
Также было громко в Белгороде и Льгове Курской области. В частности, на Курщине была повреждена инфраструктура и объекты энергетики. Основная часть потребителей в Льгове и Льговском районе сейчас находится без электричества. Петр Андрющенко отметил, что было уничтожено электроподстанцию. Это повлияет на движение поездов.
В ночь на 24 сентября беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последнюю неделю добрались Башкортостана и ударили по "Газпром Нефтехим – Салават". Это один из крупнейших НПЗ России, который выпускает около 150 видов продукции. В частности, бензин, дизель, мазут, битум и полиэтилен.
Кроме того, 24 сентября дроны атаковали Новороссийск. Под атакой могла быть военно-морская база Черноморского флота России.