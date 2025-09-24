Це позбавить Кремль грошей на війну проти України. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.
Читайте також Прорвалися до Москви: експерти розібрали одну з наймасованіших атак дронів
Україна збільшить удари по Росії
Анатолій Храпчинський зазначив, що Україна може працювати на глибину 3 тисячі кілометрів. У нашої держави є такі можливості. Основна мета – це забрати нафтові долари у Росії. Україні це частково вдається. У Росії вже є дефіцит бензину, певні проблеми щодо тіньового флоту.
Ймовірно, зараз США збільшить можливість надання розвідувальної інформації для України, а також не обмежуватимуть ЗСУ у деяких ударах. Крім того, наша держава нарощує виробництво власної зброї.
Тому, я думаю, що найближчим часом ми побачимо суттєве збільшення наших ударів по території Росії. Можемо казати про те, що суттєво покращиться ситуація для того, щоб позбавити Росію грошей для того, щоб воювати далі,
– переконаний авіаексперт.
Удари по об'єктах у Росії: останні новини
Вночі 24 вересня у Росії лунали вибухи. Зокрема, у Таганрозі було чутно від 5 до 7 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що під ударом був аеропорт. У місті частково перекрили рух.
Також було гучно в Бєлгороді та Льгові Курської області. Зокрема, на Курщині було пошкоджено інфраструктуру й об'єкти енергетики. Основна частина споживачів у Льгові та Льговському районі зараз перебуває без електрики. Петро Андрющенко зауважив, що було знищено електропідстанцію. Це вплине на рух потягів.
У ніч на 24 вересня безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останній тиждень дісталися Башкортостану та вдарили по "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших НПЗ Росії, який випускає близько 150 видів продукції. Зокрема бензин, дизель, мазут, бітум і поліетилен.
Крім того, 24 вересня дрони атакували Новоросійськ. Під атакою могла бути військово-морська база Чорноморського флоту Росії.