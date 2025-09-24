Це позбавить Кремль грошей на війну проти України. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

Читайте також Прорвалися до Москви: експерти розібрали одну з наймасованіших атак дронів

Україна збільшить удари по Росії

Анатолій Храпчинський зазначив, що Україна може працювати на глибину 3 тисячі кілометрів. У нашої держави є такі можливості. Основна мета – це забрати нафтові долари у Росії. Україні це частково вдається. У Росії вже є дефіцит бензину, певні проблеми щодо тіньового флоту.

Ймовірно, зараз США збільшить можливість надання розвідувальної інформації для України, а також не обмежуватимуть ЗСУ у деяких ударах. Крім того, наша держава нарощує виробництво власної зброї.

Тому, я думаю, що найближчим часом ми побачимо суттєве збільшення наших ударів по території Росії. Можемо казати про те, що суттєво покращиться ситуація для того, щоб позбавити Росію грошей для того, щоб воювати далі,

– переконаний авіаексперт.

Удари по об'єктах у Росії: останні новини