Відомо, що уражений НПЗ – це "Газпром нафтохім Салават". Удар по підприємству підтвердив глава Башкортостану Радій Хабіров в телеграмі, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на НПЗ у Салаваті?

"Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі,

– пожалівся чиновник.

Тим часом у мережі з'являються нові кадри з місця події. На них – охоплений димом НПЗ.

Дим здіймається над містом внаслідок атаки дронів: дивіться відео

Місцеві жителі розповідають про атаку на НПЗ: відео містить нецензурну лексику

Як горить НПЗ у Салаваті: дивіться відео

Нафтопереробний завод палає в Башкортостані: дивіться відео

Чергова атака на НПЗ в Салаваті: дивіться відео

Нагадаємо, що підприємство вже було під ударом всього кілька днів тому – 18 вересня. Тоді дрони вразили ключову установку заводу. Це найбільший у Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизельне пальне та іншу продукцію. За даними сервісу Rusprofile, у 2024 році виторг компанії склав 303 мільярдів рублів, а чистий прибуток – 4,4 мільярда.

Що відбувається у Салаваті після атаки БпЛА / Фото з соцмережі

