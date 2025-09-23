Після атаки вже з'явилися два відео, на яких фігурує Сальдо, однак встановити час їхньої зйомки складно. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич зауваживши, що колаборанти роблять усе, аби місце їхнього розташування до останнього залишалося невідомим.

До теми Атакували не просто дачу ФСБ: до чого призведуть системні удари по Криму

Куди міг зникнути Сальдо?

У неділю, 21 вересня, українські безпілотники атакували санаторій "Форос", де нібито перебували впливові російські посадовці. Спершу росЗМІ повідомляли, що серед гостей закритої вечірки міг перебувати Володимир Сальдо. Зв'язку з ним не було, однак згодом прессекретар колаборанта повідомив, що Сальдо буцімто перебуває у відрядженні в Росії.

Місцеперебування Сальдо визначити важко через заходи безпеки, яких, зокрема, він постійно вживає.

Загалом окупанти завжди намагаються сховатися, зробити все можливе, щоб їх не могли ідентифікувати. Адже щойно це станеться – вони стають ціллю. Тож вони роблять усе можливе, щоб їхні зустрічі викладали з запізненням, а візити були неанонсованими. Навіть їхні наближені не надто знають про точне перебування, бо колаборанти не можуть знайти тих, кому абсолютно довіряють,

– пояснила Євгенія Вірлич.

Отже, достеменно невідомо, де перебував Сальдо. Однак про те, що він міг бути на Форосі, промовились саме російські – навіть не колаборантські – джерела.

"Водночас є відео, де Сальдо укладає угоду про співпрацю з Республікою Нікарагуа. Потім він нібито з'явився у студії з Соловйовим (пропагандист – 24 Канал), тобто він наче був у Росії. Але ніхто не може сказати, коли ці відео були зняті. Зараз Сальдо ніхто не знайшов, і причина цьому – невідома, – зауважила журналістка.

Джерела в окупації також розгублені – там нікому не відомо, де ж подівся Сальдо, зв'язку з ним немає вже другий день.

Що відомо про атаку по Криму, після якої зник Сальдо?