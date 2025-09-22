Так, першими на атаку безпілотників поскаржилися мешканці анексованого півострова. Вони розповідали, що близько 19:30 дрони почали бити по південному берегу Криму. Повідомлялося, що кілька прильотів сталося у Форосі, селищі неподалік Ялти, передає 24 Канал.
Дивіться також Шлях по трубах в один кінець: яка мета смертельних тактик росіян на фронті
Що саме дрони атакували в окупованому Криму?
Окупаційна влада заявила про удари БпЛА по кількох об'єктах на території санаторію "Форос", є постраждалі і загиблі.
Цікаво, що "Форос" є 5-зірковим, елітним місцем відпочинку. Ще в радянські часи тут відпочивали військові та чиновники.
Відомо, що увечері 21 вересня ресторан в атакованому санаторії був зачинений на спецобслуговування. Телеграм "Кримський вітер" пише про те, що там могли перебувати "важливі гості".
Крім того, росіяни заявляли про спалах "сухої трави" внаслідок падіння уламків безпілотника в Ялті
Зверніть увагу! Між Форосом та Ялтою розташовані чотири державні дачі. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. Російське видання "Проєкт" проводило розслідування і з'ясувало, що Володимир Путін зайняв одразу дві державні дачі – шосту та восьму. Про це пише видання "Крим. Реалії".
"Кримський вітер" підкреслив, що Путіна на дачах не було, а російські чиновники – цілком можливо. Також російські ЗМІ писали про те, що ЗСУ атакували так звану дачу "ФСБ", де кілька разів особисто відпочивав диктатор.
До слова, вранці ГУР повідомило, що в Криму вперше в історії були уражені два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".
Де ще українські дрони влаштували "бавовну"?
За даними міноборони Росії, знешкоджено 114 безпілотників, які атакували 11 регіонів, включно з Кримом.
- по 25 – над територіями Ростовської області та Краснодарського краю,
- 19 – над Бєлгородською областю,
- 13 – над Астраханською областю,
- 10 – над Кримом,
- 7 – над Брянською областю,
- 5 – над акваторією Азовського моря,
- по 3 – над територіями Ярославської та Волгоградської областей,
- 2 – над акваторією Чорного моря,
- ️ по 1 – над територіями Курської та Воронезької областей.
Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО відбили масовану повітряну атаку ворога. За його словами, у Міллерівському районі у хуторі Червона зірка спалахнула суха трава на площі 100 квадратних метрів.
До слова, саме у районі Міллерово розташований однойменний військовий аеродром.
Тим часом оперативний штаб Краснодарського краю повідомляє про пожежу на електропідстанції у станиці Стародерев'янковській в Каневському районі. Також зазначається, що уламки безпілотників впали на території трьох приватних домоволодінь у Слов'янську-на-Кубані. Через падіння уламків загорілася і "трава" в промзоні.
Губернатор Бєлгородської області своєю чергою розповів, що у Бєлгороді дрон здетонував біля будівлі міської адміністрації, внаслідок чого двоє осіб отримали поранення.
Що відомо про останні вибухи у Росії?
- У Смоленську партизани "Атеш" підірвали залізничні колії до ворожого авіазаводу. Цей завод виробляє ракети Х-59, якими Росія обстрілює українські міста.
- У ніч проти 20 вересня дрони СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальні станції трубопроводу Куйбишев – Тихорецьк, що беруть участь в експорті нафти через порт Новоросійськ. Унаслідок ударів зафіксовано пожежі на станціях "Зензеватка", "Совхозная-2" та "Самара", що призвело до зупинки перекачування нафти.
- Далекобійні дрони СБУ уразили один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, "Газпром Нафтохім Салават", в Башкортостані.