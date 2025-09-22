Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Василь Пехньо та розібрав різні тактики окупантів

Про операцію "труба"

Днями сили оборони України ліквідували окупантів, які намагалися пройти до Куп'янська через трубопровід. Росіяни обирають такий спосіб пересування, бо все, що рухається по землі – збивається, знищується.

Пехньо розповів, що труба вела на околиці Куп'янська та дозволяла росіянам акумулюватися в лісах поблизу міста, накопичувати сили.

Плацдарм у районі Дворічної сформували на початку 2025 року. Тривалий час наші війська не дозволяли росіянам перемістити техніку, навести переправи. У певний момент стало зрозуміло, що росіяни перестали робити спроби перебратися річкою. Тоді з'явилася підозра, що вони іншими шляхами пересуваються, продовжують з'являтися ні звідки, ніби з-під землі. Після виявлення було вжито заходів щодо заблокування труб.

Питання постає тепер: що робити в інженерному сенсі щодо труб на майбутнє в тих районах, де ще не відбуваються бойові дії, але вони можуть відбуватися,

– зауважив Пехньо.

Інші смертоносні тактики та їхня мета

Тактика росіян постійно видозмінюється.

Я не згоден з такою думкою, що в росіян тактики немає. Нам треба відмовитися від наративу про те, що вони просто гарматне м'ясо,

– додав експерт.

Були спочатку механізовані штурми, потім вони змінилися піхотними навалами. Потім піхотні групи почали дробитися на групи по 7 – 10 людей. Коли ЗСУ до цього підлаштувалися, росіяни почали дробитися ще більше, на 2 – 4 людей.

Потім росіяни почали застосовувати антидронові плащі, якими вкриваються від наших дронів. Далі почали лізти по трубах, паралельно продовжують один-двоє людей застосовувати в штурмах.

Так, ми можемо з нього збиткуватися, сміятися, але для росіян це грає інформаційну роль. Вони вміло використовують інструменти гібридної війни. Одній-двом особам кажуть: "Ви підете на село Y, втикаєте там прапор, ми вас на дрон знімаємо та потім по ресурсах Міноборони ставимо, що Куп'янськ чи Ямпіль ми захопили,

– пояснив Пехньо.

