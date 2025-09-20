Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що наразі трубу, через яку росіяни просувалися, українські захисники перекрили. Для цього існує декілька способів, і він пояснив, які.
До теми "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень
Чому ЗСУ важливо застосовувати комунікації для просування?
Маломуж наголосив, що трубу можна затопити, запустити туди газ, використати вибухівку для призупинення руху по ній та перекрити її фізично.
Нагадаю, що ми відходили, залишаючи міста, зокрема Авдіївку, через канали, тунелі, труби. Це класичний формат,
– пояснив генерал армії.
Маємо на українській території багато труб, які розташовані і на Покровському і на Куп'янському напрямках.
Зверніть увагу! Раніше прохід по трубах ворог використовував в операціях біля Авдіївки та Суджі (Курська область Росії).
"Їх потрібно використовувати українським силам для заходу у тил ворога та для захисту від дронів", – підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.
Необхідно знаходити такі можливості та застосовувати їх, адже прохід через труби дозволяє вийти на околиці міст, на певні вулиці. І саме це намагаються, на жаль, здійснювати росіяни.
Тому українським силам потрібно самим використовувати ці канали, адже ворог має бути захоплений з тилу,
– наголосив Микола Маломуж.
Також він додав, що всі комунікації, які розташовані поруч з лінією фронту, особливо з важливими об'єктами, у містах, необхідно перевіряти на наявність можливості проникнення ворога.
Що відомо про прохід росіян по газових трубах до Куп'янська?
- За даними DeepState росіяни втретє використали просування по трубі для спроб проникнути до Куп'янська. Окупанти застосовували спеціально розроблені лежанки на колесах для того, щоб рухатися всередині труби. Також, якщо дозволяла висота, то їздили там на електросамокатах.
- Групи противника у такий спосіб доходили до Радьківки, далі рухалися південніше у ліс і просувались по Куп'янську.
- Проте українські сили взяли під вогневий контроль вихід із трубопроводу, по якому росіяни намагалися пройти до міста. В районі декілька трубопроводів, і три нитки з чотирьох станом на 14 вересня були пошкоджені та затоплені,
- Як заявив 17 вересня командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, трубу, через яку окупанти просувалися до Куп'янська, було підірвано. Проте через те, що вона проходить по тимчасово окупованій території, українські сили не можуть її викопати. Однак відновити трубу окупантам буде дуже складно, тому вони намагаються форсувати річку Оскіл на човнах і плотах.