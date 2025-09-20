Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що наразі трубу, через яку росіяни просувалися, українські захисники перекрили. Для цього існує декілька способів, і він пояснив, які.

До теми "Труба" в Куп'янську, успіхи на Сумщині й біля Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому ЗСУ важливо застосовувати комунікації для просування?

Маломуж наголосив, що трубу можна затопити, запустити туди газ, використати вибухівку для призупинення руху по ній та перекрити її фізично.

Нагадаю, що ми відходили, залишаючи міста, зокрема Авдіївку, через канали, тунелі, труби. Це класичний формат,

– пояснив генерал армії.

Маємо на українській території багато труб, які розташовані і на Покровському і на Куп'янському напрямках.

Зверніть увагу! Раніше прохід по трубах ворог використовував в операціях біля Авдіївки та Суджі (Курська область Росії).

"Їх потрібно використовувати українським силам для заходу у тил ворога та для захисту від дронів", – підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Необхідно знаходити такі можливості та застосовувати їх, адже прохід через труби дозволяє вийти на околиці міст, на певні вулиці. І саме це намагаються, на жаль, здійснювати росіяни.

Тому українським силам потрібно самим використовувати ці канали, адже ворог має бути захоплений з тилу,

– наголосив Микола Маломуж.

Також він додав, що всі комунікації, які розташовані поруч з лінією фронту, особливо з важливими об'єктами, у містах, необхідно перевіряти на наявність можливості проникнення ворога.

Що відомо про прохід росіян по газових трубах до Куп'янська?