Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что сейчас трубу, через которую россияне продвигались, украинские защитники перекрыли. Для этого существует несколько способов, и он объяснил, какие.
К теме "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и возле Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю
Почему ВСУ важно применять коммуникации для продвижения?
Маломуж отметил, что трубу можно затопить, запустить туда газ, использовать взрывчатку для приостановки движения по ней и перекрыть ее физически.
Напомню, что мы отходили, оставляя города, в частности Авдеевку, через каналы, туннели, трубы. Это классический формат,
– объяснил генерал армии.
Имеем на украинской территории много труб, которые расположены и на Покровском и на Купянском направлениях.
Обратите внимание! Ранее проход по трубам враг использовал в операциях возле Авдеевки и Суджи (Курская область России).
"Их нужно использовать украинским силам для захода в тыл врага и для защиты от дронов", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.
Необходимо находить такие возможности и применять их, ведь проход через трубы позволяет выйти на окраины городов, на определенные улицы. И именно это пытаются, к сожалению, осуществлять россияне.
Поэтому украинским силам нужно самим использовать эти каналы, ведь враг должен быть захвачен с тыла,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Также он добавил, что все коммуникации, которые расположены рядом с линией фронта, особенно с важными объектами, в городах, необходимо проверять на наличие возможности проникновения врага.
Что известно о проходе россиян по газовым трубам в Купянск?
- По данным DeepState россияне в третий раз использовали продвижение по трубе для попыток проникнуть в Купянск. Оккупанты применяли специально разработанные лежанки на колесах для того, чтобы двигаться внутри трубы. Также, если позволяла высота, то ездили там на электросамокатах.
- Группы противника таким образом доходили до Радьковки, дальше двигались южнее в лес и продвигались по Купянску.
- Однако украинские силы взяли под огневой контроль выход из трубопровода, по которому россияне пытались пройти в город. В районе несколько трубопроводов, и три нитки из четырех по состоянию на 14 сентября были повреждены и затоплены,
- Как заявил 17 сентября командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, трубу, по которой оккупанты продвигались к Купянску, была взорвана. Однако из-за того, что она проходит по временно оккупированной территории, украинские силы не могут ее выкопать. Но восстановить трубу оккупантам будет очень сложно, поэтому они пытаются форсировать реку Оскол на лодках и плотах.