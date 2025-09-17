Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко в комментарии Общественное Харьков.

Силы обороны уничтожили трубу возле Купянска на Харьковщине, через которую российские оккупанты приближались к городу. Восстановить ее не легко, поэтому, по словам военного, теперь россияне планируют перемещаться через Оскол на лодках и плотах.

"Ахиллес" добавил, что труба расположена на оккупированной территории, поэтому полностью выкопать ее невозможно. Неизвестно, захочет ли враг снова восстанавливать свой путь для прохода.

На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее взорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя. В связи с тем, что она расположена на временно оккупированной территории, мы, по понятным причинам, не можем ее выкопать. Потому что противник постоянно воздействует путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось,

– сказал Федоренко.

По словам представителя ОСГВ "Днепр" Алексея Бельского, Силы обороны затопили трубу, через которую россияне подходили к окрестностям Купянска. Он рассказал в комментарии РБК-Украина, что в центре города бои не идут, оккупанты действуют на севере, куда им удалось инфильтроваться из Радьковки и Голобовки.

Поскольку одна попытка прорыва возле Купянска сорвалась, россияне снова собираются штурмовать через реку Оскол. Для этого они используют старый способ – плоты и лодки.

Добавим, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко в комментарии 24 Канала отметил, что перемещение россиян по трубопроводам является попыткой более информационного "вброса". Оккупанты пытаются продемонстрировать "уникальную" стратегию. Однако на самом деле такая тактика наносит врагу значительные потери – солдаты погибают, отравляясь парами газа.

"Ахиллес" отметил, что враг имеет задачу обойти Купянск по северо-западной окраине и располагаться в самом городе. Силы обороны готовятся к противодействию оккупантам. Сейчас продолжаются уличные бои с диверсионно-разведывательными группами. Российская армия не контролирует ни одну из частей Купянска.

