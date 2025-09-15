Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко, отметив, что перемещение россиян по трубопроводам является попыткой более информационного "вброса", чтобы показать "уникальную" стратегию, чем действенная военная тактика. Россияне, из-за таких действий, уже неоднократно несли серьезные потери среди личного состава.

Опасна ли российская операция "Труба"?

Иван Тимочко заметил, что были случаи, когда россияне, перемещаясь по трубопроводам, погибали от облучения и отравления токсичными испарениями.

Какая ситуация вблизи Купянска: карта

Кроме того, не обо всех подобных операциях есть информация в медиа, ведь россияне пытаются держать это в тайне. Однако, по словам военного эксперта, были случаи, когда наши защитники узнавали о подобных способах перемещения оккупантов и обезвреживали их.

Для каких-то точечных операций, возможно, такие попытки (передвижение по трубопроводам – 24 Канал) могут быть эффективными, но разговоры об этом являются больше пропагандистским ходом россиян, чтобы распространять панические настроения и обвинения в некомпетентности украинских командиров,

– пояснил он.

Однако подобные операции, по мнению Тимочко, не могут переломить ход войны в пользу России. Перемещение россиян по трубопроводам могут быть эффективными только в случае, когда это один из этапов операции, которая имеет комплексную поддержку всех сил врага.

Важно! Российские войска пытаются продвигаться в районе Купянска, используя трубопроводы для переправы через реку Оскол, но несут значительные потери. Украинские защитники ведут контрдиверсионную операцию, держат под контролем выходы из труб и наносят удары по противнику.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ привел пример, что россияне трубопроводом пытались передвигаться у Суджи, но Силам обороны, как только они вышли на поверхность, удалось устранили более 100 человек. Есть информация, что в той трубе задохнулись или покалечились еще примерно 400 человек.

Это указывает на то, что даже военное командование врага не делает большую ставку на подобные операции.

Он добавил, что важно доверять, верить и поддерживать Вооруженные Силы Украины и не сосредотачивать слишком внимание на локальных вражеских операциях, в частности как вблизи Купянска.

Какова ситуация на фронте?