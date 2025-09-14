Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 13 сентября, передает 24 Канал.
Где Россия имела успех на поле боя?
Захватчики имели успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры за 13 сентября указывают на продвижение российских сил вдоль трассы О-0519 Александро-Шультино – Константиновка на юго-восточной окраине Константиновки.
Также оккупанты прошли вперед на Покровском направлении. Врагу удалось занять позиции на северо-западе Удачного (юго-запад от Покровска).
Кадры за 12 сентября показывают, что оккупанты продвинулись и на Новопавловском направлении, а именно в северо-западную часть Толстого (юго-запад от Новопавловки).
Кроме того, противник имел успех на Днепропетровской области. Он продвинулся в северо-западную часть Новониколаевки (юго-восток от Великомихайловки).
Какая обстановка на фронте / Карты ISW
Какая ситуация в районе Купянска?
- 12 сентября аналитики DeepState сообщили, что российская армия использует газовую трубу, чтобы преодолевать реку Оскол и заходить в Купянск. Ранее аналогичное происходило в Авдеевке и возле Суджи.
- 13 сентября минобороны России заявило, что ВСУ якобы отступили из Купянска.
- Между тем руководитель МВА Андрей Канашевич отметил, что россияне не зашли в Купянск, вся территория громады под контролем ВСУ. Однако в самом городе ситуация критическая: нет света, воды и газа, более 90% населенного пункта разрушено или повреждено из-за обстрелов.
- Канашевич рассказал, что российские силы в последнее время усилили удары FPV-дронами по дорогам и гражданской инфраструктуре вблизи Купянска, что затрудняет эвакуацию гражданских. По словам чиновника, украинские власти отмечают рост количества российских FPV-ударов по гражданским автомобилям с 3 сентября.
- В Генштабе тем временем объяснили, что выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город.