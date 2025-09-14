Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте по состоянию на 13 сентября, передает 24 Канал.

Смотрите также Под Покровском раненые оккупанты сидят в подвале без еды в ожидании отправки в наступление

Где Россия имела успех на поле боя?

Захватчики имели успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры за 13 сентября указывают на продвижение российских сил вдоль трассы О-0519 Александро-Шультино – Константиновка на юго-восточной окраине Константиновки.

Также оккупанты прошли вперед на Покровском направлении. Врагу удалось занять позиции на северо-западе Удачного (юго-запад от Покровска).

Кадры за 12 сентября показывают, что оккупанты продвинулись и на Новопавловском направлении, а именно в северо-западную часть Толстого (юго-запад от Новопавловки).

Кроме того, противник имел успех на Днепропетровской области. Он продвинулся в северо-западную часть Новониколаевки (юго-восток от Великомихайловки).

Какая обстановка на фронте / Карты ISW

Какая ситуация в районе Купянска?