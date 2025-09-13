По официальной информации, россиян в самом Купянске нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя МВА Андрея Канашевича в эфире телемарафона.

Смотрите также Россияне установили антирекорд на Покровском направлении, – ОСУВ "Днепр"

Действительно ли россияне продвинулись в Купянск?

Руководитель Купянской МВА Андрей Канашевич опроверг информацию, которую ранее распространили DeepState. Вся территория Купянской громады находится под полным контролем ВСУ.

Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту – захватить Купянск,

– отмечает Канашевич.

Он подтвердил, что бои ведутся на окраинах города. В самом Купянске ситуация критическая: нет света, воды и газа, невозможно проводить восстановительные работы из-за плотных обстрелов. Более 90% города разрушено или повреждено, хотя в нем еще остается много людей.

Что о ситуации в Купянске говорили DeepState?