За офіційною інформацією, росіян у самому Куп'янську немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника МВА Андрія Канашевича у ефірі телемарафону.

Чи справді росіяни просунулися у Куп'янськ?

Керівник Куп'янської МВА Андрій Канашевич спростував інформацію, яку раніше поширили DeepState. Уся територія Куп’янської громади перебуває під повним контролем ЗСУ.

Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити свою мрію – захопити Куп’янськ,

– зазначає Канашевич.

Він підтвердив, що бої ведуться на околицях міста. У самому Куп'янську ситуація критична: немає світла, води та газу, неможливо проводити відновлювальні роботи через щільні обстріли. Понад 90% міста зруйновано або пошкоджено, хоча у ньому ще залишається багато людей.

Що про ситуацію у Куп'янську казали DeepState?