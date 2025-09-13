Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У суботу, 13 вересня, аналітики оновили карту бойових дій.
Де просунулися росіяни?
Станом на 13 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та в Куп'янську.
Зверніть увагу! Наразі офіційного підтвердження проникнення російських сил у Куп'янськ немає.
Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів у Новоселиці, що на Дніпропетровщині. Також уточнено ситуацію в районі поблизу Тернового.
До слова, ворожа армія втретє використовує газові труби для проникнення в українські міста, зокрема, щоб долати річку Оскіл і заходити в Куп'янськ. За даними DeepState, входи в трубу розташовані в районі Лиману Першого, а маршрут до околиць міста займає близько 4 діб.
За даними звіту Інституту вивчення війни за 12 вересня, українські оборонці відновили свої позиції на Новопавлівському напрямку, звільнивши Філію, тоді як росіяни просунулися на Лиманському та Великомихайлівському напрямках.
Противник помітно збільшив кількість атак на Харківщині. За добу 12 вересня на фронті зафіксували 183 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському, Південно-Слобожанському та Сіверському напрямках.
Однак, на думку екскомандувача силами США в Європі генерала-лейтенанта у відставці Бена Годжеса, звіти про успіхи окупантів надто перебільшені, зокрема західними медіа. "Мені здається, що вони не мають змоги осягнути якогось великого й масштабного прориву, щоб розширити й поглибити свій успіх", – зазначив він.