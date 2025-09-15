Об этом рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире Суспільне, пишет 24 Канал.

Смотрите также Новая тактика россиян: военный эксперт оценил, действительно ли опасна операция "Труба"

Что известно о намерении россиян захватить Купянск?

Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что российские войска по состоянию на 15 сентября не вошли в Купянск, однако российским захватчикам удается проникать в город.

Он заявил, что официально оккупанты не зашли, но есть диверсионные группы. "Тактика переодевания нарушает законы войны, но эта тактика для них удачная", – добавил он.

Также Бельский подчеркнул, что россияне пытаются накопить свои силы на северных окраинах города.

"Они пытаются накапливаться на северных окраинах города, инфильтрироваться в сам город: многие из них в гражданской одежде с поддельными документами. К сожалению, многие местные не захотели уезжать, сидят там под бомбежками. Те оккупанты, которые инфильтрировались, осуществляют контрдиверсионную операцию, прочесывают районы Купянска, работают на районах Купянска", – сказал спикер.

Согласно его словам, распознавать российских солдат среди местных удается благодаря их произношению или восточным чертам лица. Также Алексей Бельский отметил, что газовая труба, которой россиянам удалось зайти на северные окраины Купянска, находится под огневым контролем ВСУ.

Смотрите также "Труба" в Купянске, успехи на Сумщине и возле Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на фронте?