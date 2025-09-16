Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Купянской МВА Андрей Беседин, информирует 24 Канал.
Какова ситуация в Купянске?
Андрей Беседин отмечает, что Купянск каждый день находится под массированными атаками, в самом городе продолжаются поиски вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые могли проникнуть под видом гражданских.
Ситуация остается критической. Сейчас в Купянске проводят контрдиверсионные мероприятия для выявления возможных ДРГ россиян, которые могли просочиться в город и там спрятаться. Мы знаем, что с нарушением правил и обычаев войны они переодеваются в гражданскую одежду и осуществляют именно такие мероприятия,
– рассказал глава МВА.
Что касается непосредственно боев, то, как отметил Беседин, в Купянске их нет, они идут на окраинах города, очень к нему приближенных.
По его словам, противник ежедневно обстреливает город из всех видов вооружения: это артиллерия, реактивные системы залпового огня, минометы, FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы.
"За предыдущие сутки враг сбросил десять таких бомб, большое количество разрушений, обошлось без погибших и раненых. Но это скорее исключение, потому что ежедневно, к сожалению, травмируются, погибают наши гражданские", – подчеркнул чиновник.
Согласно его словам, по состоянию на 16 сентября 1750 жителей Купянска остаются на территории громады, непосредственно в Купянске, на правом берегу – 750 человек.
Что известно о ситуации на фронте: последние новости
Отметим, что представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что российские войска по состоянию на 15 сентября не вошли в Купянск. По его словам, оккупация Купянска на Харьковщине является стратегической целью россиян в регионе.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ 16 сентября, в целом за вчерашний день зафиксировано 208 боевых столкновений.
Российская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенных пунктах одного ракетного удара двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, враг совершил 4795 обстрелов, из них 130 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5865 дронов-камикадзе.
Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора.