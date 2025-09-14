Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Днепр" Алексея Бельского в эфире телемарафона.

Смотрите также Россияне имеют успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка: обзор фронта от ISW

Есть ли оккупанты в Купянске и в окрестностях?

По словам военного, очень много российских оккупантов сейчас накопилось вблизи населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Захватить Купянск россиянам мешает река Оскол. Враг не хочет переправляться сейчас, ведь этот участок контролируется огнем со стороны украинских войск. Оккупанты выбрали передвижение по трубам. Однако из четырех целой осталась только одна, которая не ведет в город.

И россияне все же находятся в Купянске, хотя их штурмы не удаются.

К сожалению, я могу сказать, что в Купянске есть российские военные, ДРГ. Они проникали туда в основном в гражданской одежде, будто местное население. Задача их – накопление, внутренние диверсии,

– рассказал Бельский.

Силы обороны пытаются выявлять врага в городе, однако наличие настоящих жителей несколько усложняет этот процесс.

Стоит отметить! От захваченной врагом Радьковки до Купянска осталось 4,40 километра, а от Голубовки – 4,35. Фактически враг массово находится возле города, однако штурмовых действий не проводит.

Какова ситуация на Купянском направлении сегодня?