Чи є окупанти в Куп'янську та на околицях?

За словами військового, дуже багато російських окупантів зараз накопичилося поблизу населених пунктів Радьківка та Голубівка. Захопити Куп'янськ росіянам заважає річка Оскіл. Ворог не хоче переправлятися зараз, адже ця ділянка контролюється вогнем з боку українських військ. Окупанти обрали пересування трубами. Однак з чотирьох цілою залишилася лише одна, яка не веде в місто.

Та росіяни все ж перебувають у Куп'янську, хоча їхні штурми не вдаються.

На жаль, я можу сказати, що в Куп'янську є російські військові, ДРГ. Вони проникали туди в основному в цивільному одязі, ніби місцеве населення. Завдання їхнє – накопичення, внутрішні диверсії,

– розповів Бєльський.

Сили оборони намагаються виявляти ворога в місті, однак наявність справжніх жителів дещо ускладнює цей процес.

Варто зазначити! Від захопленої ворогом Радьківки до Куп'янська залишилося 4,40 кілометра, а від Голубівки – 4,35. Фактично ворог масово перебуває біля міста, однак штурмових дій не проводить.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку сьогодні?