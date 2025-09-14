Крім того, противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відбулось на фронті минулої доби?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 8 авіаударів, загалом скинув 20 КАБів, та здійснив 180 артобстрілів, зокрема чотири – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп'янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 22 атаки на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступів агресора у районах Володимирівки, Родинського, Миколаївки, Миролюбівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Дачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього, Молодецького, Шахового та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку на позиції наших військ поблизу Олександрограда, Тернового, Воскресенки, Маліївки, Ольгівського та Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступів не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Останні зміни фронту: що відомо?