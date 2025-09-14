Кроме того, противник нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 89 авиаударов, в частности сбросил 163 КАБа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что произошло на фронте за прошедшие сутки?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 8 авиаударов, в общем сбросил 20 КАБов, и совершил 180 артобстрелов, в том числе четыре – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Одрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголовое, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 22 атаки на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступления агрессора в районах Владимировки, Родинского, Николаевки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лысовки, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного, Новониколаевки, Новоподгороднего, Молодецкого, Шахматного и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку на позиции наших войск вблизи Александрограда, Тернового, Воскресенки, Малиевки, Ольговского и Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступлений не проводил.

На Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

