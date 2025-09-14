Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что произошло в Купянске, по данным ISW?

В материале приведены слова источника, связанного с украинской военной разведкой. Это данные, которые приводили в Deep State.

Российские войска вошли в газопровод из лесистой местности вблизи Лимана Первого (к северо-востоку от Купянска), проехали по трубе примерно четыре дня на электрических скутерах и модифицированных колесных носилках, а затем вышли из трубы вблизи Радьковки (непосредственно к северу от Купянска). Украинский источник сообщил, что потом российские войска продвинулись к Купянску и соседнему железнодорожному пути,

– сказано в статье.

О чем свидетельствует продвижение россиян по трубам?

ISW обратили внимание, что ситуация возле Купянска – это уже третий случай продвижения по трубам в украинский тыл. До этого были Авдеевка в январе 2024 года и Суджа в марте 2025 года. Там участвовали подразделения 60-й отдельной десантно-штурмовой бригады ветеранов России (Добровольческий десантно-штурмовой корпус). Но нет данных, чтобы они действовали в Купянске.

По мнению аналитиков, военное командование оккупантов распространяет знания и успехи бригады в таких миссиях среди других частей и формирований. Еще в январе в ISW писали, что враг пытается улучшить свою способность распространять полученный опыт.

Российские войска демонстрируют подобные оперативные схемы по всей линии фронта. Как вариант, использование трубопроводов для обеспечения проникновения может больше отражать тактические инновации и адаптацию отдельных российских подразделений на месте перед лицом распространения украинских беспилотных летательных аппаратов, поскольку такие трубопроводы обеспечивают российским силам естественное прикрытие и маскировку, что может обеспечить продвижение вперед,

– говорится в материале.

Что говорят в Украине о событиях в Купянске?