Купянск находится под контролем ВСУ. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала прокомментировал ситуацию.

Какая ситуация на самом деле?

Юрий Федоренко отметил, что географическая близость Харьковской области с Россией объединяет нас общими сетями, в частности, газовыми. Были приняты меры по перекрыванию клапанов, повреждению трубы, чтобы россияне не использовали ее.

Враг долгое время проводил свои ударные действия по следующей тактике. С левого на правый берег двигалась их пехота на лодках и плотах. Из 10 пехотинцев, которые двигаются с левого на правый берег, добегают три, переплывают реку. Остальные ликвидируются Силами обороны. У противника есть много пехоты. Поэтому ему удалось завладеть той территорией, которая сейчас находится под их контролем. Но дальше активно продвигаться не может,

– объяснил он.

По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", в какой-то период времени захватчики восстановили в инженерном плане ту газовую трубу. Поэтому враг начал ее активно использовать для скрытого перемещения с левого на правый берег. Но с помощью работы украинских специальных служб, других структурных подразделений Сил обороны, которые проводят зачистки, выявляют диверсионно-разведывательные группы, удалось понять, что противнику удалось восстановить это сообщение.

Были приняты меры, нанесены огневые удары. На данный момент пользование этой трубой не фиксируется. И труба не заходит в сам город Купянск, а расположена на северной окраине. Она находится под огневым воздействием Сил обороны. По моему убеждению, противнику не удастся в ближайшей перспективе восстановить ее,

– подчеркнул военный.

Военной администрации важно изучить, в каких местах сейчас необходимо перекрыть трубу, вырезать ее, положить на ответственное хранение и исключить в случае потери какой-то части территории, чтобы противник воспользовался этой инженерной сетью и не получил результат, который ему частично удалось реализовать на Купянске.

Соответственно когда ВСУ удастся отстоять территории, улучшить положение, вытеснить противника, можно будет взять трубы с ответственным хранения, поставить на место, приварить и обеспечить газификацией определенные населенные пункты. Поэтому на всех уровнях ведется необходимая работа для того, чтобы россияне не имели возможности пользоваться нашими инженерными сетями.

Присутствия регулярных подразделений в городе Купянск нет. Диверсионно-разведывательные есть. Их задача – переодеваться в гражданское, добегать до определенных мест, до центральной площади, разворачивать эту тряпку, которая называется российским флагом, и соответственно делать фотографии для усиления информационных компаний, как внутри России, для поднятия духа, так и для влияния на наших партнеров,

– сказал Федоренко.

Наши военные сделали не просто сделали все, что могли, а сделали гораздо больше в тех условиях и реалиях ведения боевых действий, которые есть по состоянию на сегодня. Но враг не завладел полностью ни одним районом Купянска.

