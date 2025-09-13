Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу прокоментував ситуацію.

Яка ситуація насправді?

Юрій Федоренко зазначив, що географічна близькість Харківської області з Росією поєднує нас спільними мережами, зокрема, газовими. Були вжиті заходи щодо перекривання клапанів, пошкодження труби, аби росіяни не використали її.

Ворог довгий час проводив свої ударні дії за наступною тактикою. З лівої на правий берег рухалась їхня піхота на човнах і плотах. З 10 піхотинців, які рухаються з лівої на правий берег, добігають три, перепливають річку. Решта ліквідуються Силами оборони. У противника є багато піхоти. Тому йому вдалося заволодіти тією територією, яка зараз перебуває під їхнім контролем. Але далі активно просуватись не може,

– пояснив він.

За словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", в якийсь період часу загарбники відновили в інженерному плані ту газову трубу. Тому ворог почав її активно використовувати для прихованого переміщення з лівого на правий берег. Але за допомогою роботи українських спеціальних служб, інших структурних підрозділів Сил оборони, які проводять зачистки, виявляють диверсійно-розвідувальні групи, вдалося зрозуміти, що противнику вдалося поновити це сполучення.

Були вжиті заходи, завдані вогневі удари. На цей момент користування цією трубою не фіксується. І труба не заходить в саме місто Куп'янськ, а розташована на північній околиці. Вона перебуває під вогневим впливом Сил оборони. На моє переконання, противнику не вдасться в найближчій перспективі відновити її,

– підкреслив військовий.

Військовій адміністрації важливо вивчити, в яких місцях зараз необхідно перекрити трубу, вирізати її, покласти на відповідальне зберігання і унеможливити у випадку втрати якоїсь частини території, щоб противник скористувався цією інженерною мережею і не отримав результат, який йому частково вдалося реалізувати на Куп'янську.

Відповідно коли ЗСУ вдасться відстояти території, покращити положення, витіснити противника, можна буде взяти труби з відповідальним зберігання, поставити на місце, приварити і забезпечити газифікацією певні населені пункти. Тому на всіх рівнях ведеться необхідна робота для того, щоб росіяни не мали можливості користуватися нашими інженерними мережами.

Присутності регулярних підрозділів в місті Куп'янськ немає. Диверсійно-розвідувальні є. Їхнє завдання – переодягатися в цивільне, добігати до визначених місць, до центральної площі, розгортати цю ганчірку, яка називається російським прапором, і відповідно робити фотографії для посилення інформаційних компаній, як всередині Росії, для підняття духу, так і для впливу на наших партнерів,

– сказав Федоренко.

Наші військові зробили не просто зробили все, що могли, а зробили набагато більше в тих умовах і реаліях ведення бойових дій, які є станом на сьогодні. Але ворог не заволодів повністю жодним районом Куп'янська.

Що відбувалося в Куп'янську?