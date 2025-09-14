Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Запеклі бої на околицях Куп'янська: яка ситуація у місті та де воно розташоване на карті

Що відбулося в Куп'янську, за даними ISW?

В матеріалі наведено слова джерела, пов'язаного з українською військовою розвідкою. Це дані, які наводили в Deep State.

Російські війська увійшли в газопровід з лісистої місцевості поблизу Лимана Першого (на північний схід від Куп'янська), проїхали трубою приблизно чотири дні на електричних скутерах та модифікованих колісних ношах, а потім вийшли з труби поблизу Радьківки (безпосередньо на північ від Куп'янська). Українське джерело повідомило, що потім російські війська просунулися до Куп'янська та сусідньої залізничної колії,

– сказано в статті.

Про що свідчить просування росіян по трубах?

ISW звернули увагу, що ситуація біля Куп'янська – це вже третій випадок просування по трубах в український тил. До цього були Авдіївка в січні 2024 року та Суджа в березні 2025 року. Там брали участь підрозділи 60-ї окремої десантно-штурмової бригади ветеранів Росії (Добровольчий десантно-штурмовий корпус). Але нема даних, щоб вони діяли в Куп'янську.

На думку аналітиків, військове командування окупантів поширює знання та успіхи бригади в таких місіях серед інших частин та формувань. Ще в січні в ISW писали, що ворог намагається покращити свою здатність поширювати отриманий досвід.

Російські війська демонструють подібні оперативні схеми по всій лінії фронту. Як варіант, використання трубопроводів для забезпечення проникнення може більше відображати тактичні інновації та адаптацію окремих російських підрозділів на місці перед обличчям поширення українських безпілотних літальних апаратів, оскільки такі трубопроводи забезпечують російським силам природне прикриття та маскування, що може забезпечити просування вперед,

– мовиться в матеріалі.

Що говорять в Україні про події в Куп'янську?