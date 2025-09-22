Зокрема виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та пропагандистське агентство ТАСС.
Дивіться також Логістика порушена: "Атеш" підірвав ворожі залізничні колії до заводу з виробництва ракет
Що відомо про атаку дронів на Росію?
Вночі 22 вересня вибухи чули у Краснодарському краю. Місцеві фільмують усе на відео. Судячи з опублікованих кадрів, російська ППО збиває дрони прямо над приватними житловими забудовами.
Краснодарський край Росії атакують безпілотники: дивіться відео
Вибухи у Краснодарському краю: дивіться відео
Повідомляється про 5 влучань дронів Сил оборони України по тяговій підстанції "Каневська" у станиці Стародерев’янковській. На відео не видно ознак того, що росіяни бодай якось намагаються відбивати атаку.
Дрони атакують підстанцію "Каневська": дивіться відео
У Слов'янському районі на Кубані повідомляють про падіння уламків БпЛА на будинки. Понівечено дахи та фасади, загорілася трава у промзоні.
Раніше Росію теж атакували БпЛА
Уночі 20 вересня майже 150 дронів атакували 14 регіонів у Росії, включно з окупованим Кримом.
Сили оборони вдарили по Саратовському і Новокуйбишевському нафтопереробних заводах.
Дрони ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу Куйбишев – Тихорецьк. Зокрема, унаслідок нічних ударів зафіксовано пожежі на станціях "Зензеватка" (населений пункт Зензеватка, Волгоградська область) та "Совхозная-2" (населений пункт Прогрес, Самарська область), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (населений пункт Просвєт, Самарська область).