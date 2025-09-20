Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про уражені об'єкти в Росії?

У ніч проти 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Важливо! Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії (понад 7 мільйонів тонн нафти щорічно). Цей завод випускає понад 20 видів продукції, зокрема бензини, дизельне пальне, мазут. Його потужність переробки – близько 7,2 мільйони тонн нафти на рік. Підприємство розташоване на відстані близько 600 кілометрів від кордону України.

У районі цілі підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються,

– повідомляють в Генштабі.

️Також було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області країни-агресорки.

Важливо! Новокуйбишевський НПЗ забезпечує переробку понад 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Це підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо та мазут. Завод розташований приблизно за 1000 кілометрів від державного кордону України, вказали в СБС.

Попередньо, внаслідок ураження на об'єкті зафіксовано вибухи та займання.

Зазначимо, що вдарили по Новокуйбишевському та Саратовському нафтопереробним заводам оператори Сил безпілотних систем.

️Крім цього, підрозділи ССО здійснили вогневе ураження по об'єкту магістральної транспортної інфраструктури – лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" (населений пункт Просвєт, Самарська область).

Зверніть увагу! ЛВДС "Самара" – виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту Росії).

Наразі результати ураження цього об'єкту уточнюються.

Всі уражені об'єкти залучені до забезпечення збройних сил Росії,

– наголосили в Генштабі.

