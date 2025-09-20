Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та пропагандистський телеграм-канал SHOT.

До теми За понад 1000 кілометрів від України: де розташований Новокуйбишевський НПЗ, який атакували БпЛА

Що відомо про атаку по Новокуйбишевському НПЗ?

Російські пабліки повідомляли, що ППО знищує українські дрони.

Не менше 5 вибухів пролунало у Самарі та області. Місцеві жителі розповіли SHOT, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40 ночі. Очевидці стверджують, що чути було 4 – 7 вибухів на південному заході міста, а в небі виблискували спалахи. За попередньою інформацією, російська ППО працювала по українських БПЛА. Офіційної інформації наразі немає,

– написав пропагандистський ресурс SHOT.

Росіяни викладали в мережу відео, на яких чути, що фільмувати атаки не можна. Також вони заявили, що "там роздовбали щось конкретно".

Реакція росіян на вибухи у Самарі: дивіться відео (обережно, може бути лайка!)

Паблік Exilenova+ припустив, що під атаку міг потрапити Новокуйбишевський НПЗ.

Координати ударів, які вказують осінтери, – 53.0918077106, 49.9701799209; 51.45653661112877, 45.93663718708255;

Де могли вдарити по НПЗ у Новокуйбишевську під Самарою: дивіться на карті

Довідка. АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" – це російський НПЗ у Самарській області. Він входить до групи "Роснафти", його потужність – 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Цей НПЗ вже атакували у березні та в липні 2025 року. Влітку він зупиняв роботу.

Місто Новокуйбишевськ на карті Росії

Імовірно, на Новокуйбишевському НПЗ що в Самарі, було уражено установку первинної переробки нафти – ЕЛОУ-АВТ-11,

– додали в Exilenova+.

Телеграм-канал Ukraine context | russia no context написав, що атакували нафтопереробний завод "Крекінг".

До Києва з Новокуйбишевська 1300 кілометрів по прямій.

Де ще були вибухи в Росії і на окупованих територіях уночі 20 вересня?