Что известно о пораженных объектах в России?
В ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
Важно! Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в России (более 7 миллионов тонн нефти ежегодно). Этот завод выпускает более 20 видов продукции, в частности бензины, дизельное топливо, мазут. Его мощность переработки – около 7,2 миллиона тонн нефти в год. Предприятие расположено на расстоянии около 600 километров от границы Украины.
В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются,
– сообщают в Генштабе.
также было поражено Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области страны-агрессора.
Важно! Новокуйбышевский НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 миллионов тонн нефти в год. Это предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут. Завод расположен примерно в 1000 километрах от государственной границы Украины, указали в СБС.
Предварительно, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорания.
Отметим, что ударили по Новокуйбышевскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам операторы Сил беспилотных систем.
кроме этого, подразделения ССО осуществили огневое поражение по об'объекту магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" (населенный пункт Просвет, Самарская область).
Обратите внимание! ЛПДС "Самара" – производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта России).
Сейчас результаты поражения этого объекта уточняются.
Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил России,
– отметили в Генштабе.
