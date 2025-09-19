Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Там також показали відповідні кадри.

Дивіться також Понад 1100 ліквідованих солдатів та десятки знищеної техніки: втрати ворога на 19 вересня

Що відомо про ураження хабу?

Підрозділи Сил спеціальних операцій уночі у п'ятницю, 19 вересня, завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти противника. Внаслідок відповідної атаки нашим воїнам вдалося уразити:

базу зберігання матеріальних засобів;

склади з боєприпасами;

місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

У ССО також наводять інформацію про те, що 810-та бригада морської піхоти, яка дислокується в окупованому Севастополі в Криму, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених,

– ідеться у повідомленні.

Удари по логістичному хабу росіян: дивіться відео

Інші подібні удари ССО