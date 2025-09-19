Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила:

  • особового складу – близько 1 099 530 (+ 1 150);
  • танків – 11 191 (+ 0);
  • бойових броньованих машин – 23 278 (+ 1);
  • артилерійських систем – 32 896 (+ 17);
  • РСЗВ – 1 492 (+ 1);
  • засобів ППО – 1 218 (+1);
  • літаків – 422 (+ 0);
  • гелікоптерів – 341 (+ 0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+ 211);
  • крилатих ракет – 3 718 (+ 0);
  • кораблів та катерів – 28 (+ 0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+ 44);
  • спеціальної техніки – 3 968 (+3).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 19 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнав ворог нещодавно?

  • Ветеран Андрій в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зазначив, що наразі російські війська перебувають у надзвичайно складному становищі. Вони зазнають втрат, яких не мали з часів Другої світової війни, а їхня економіка опинилася у критичному стані.

  • Біля Добропілля для російських окупантів створили три котли. Операція з блокування ворога триває кілька тижнів і вже незабаром завершиться.

  • Сили безпілотних систем знищили три російські ППО-установки на суму близько 80 – 90 мільйонів доларів. Серед ліквідованої техніки – два ЗРК "Тор-M2", пускова установка "Бук-M3" та радар від комплексу "Бук-M2".