Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія приблизно втратила:

особового складу – близько 1 099 530 (+ 1 150);

танків – 11 191 (+ 0);

бойових броньованих машин – 23 278 (+ 1);

артилерійських систем – 32 896 (+ 17);

РСЗВ – 1 492 (+ 1);

засобів ППО – 1 218 (+1);

літаків – 422 (+ 0);

гелікоптерів – 341 (+ 0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+ 211);

крилатих ракет – 3 718 (+ 0);

кораблів та катерів – 28 (+ 0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+ 44);

спеціальної техніки – 3 968 (+3).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 19 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнав ворог нещодавно?