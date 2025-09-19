Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия примерно потеряла:

  • личного состава – около 1 099 530 (+ 1 150);
  • танков – 11 191 (+ 0);
  • боевых бронированных машин – 23 278 (+ 1);
  • артиллерийских систем – 32 896 (+ 17);
  • РСЗВ – 1 492 (+ 1);
  • средств ПВО – 1 218 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 680 (+ 211);
  • крылатых ракет – 3 718 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+ 0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+ 44);
  • специальной техники – 3 968 (+3).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 19 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понес враг недавно?

  • Ветеран Андрей в эксклюзивном комментарии 24 Канала отметил, что сейчас российские войска находятся в чрезвычайно сложном положении. Они несут потери, которых не имели со времен Второй мировой войны, а их экономика оказалась в критическом состоянии.

  • Возле Доброполья для российских оккупантов создали три котла. Операция по блокированию врага продолжается несколько недель и уже вскоре завершится.

  • Силы беспилотных систем уничтожили три российские ПВО-установки на сумму около 80 – 90 миллионов долларов. Среди ликвидированной техники – два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка "Бук-M3" и радар от комплекса "Бук-M2".