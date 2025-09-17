Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Какую технику уничтожили Силы беспилотных систем?

Военные рассказали, что в августе этого года "добычей" СБС стали два ЗРК "Тор-M2", пусковая установка ЗРК "Бук-M3" и, так называемый, "чупа-чупс" – РЛС от ЗРК "Бук-M2".

Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно – наше возмездие настигает свою цель,

– говорится в сообщении.

В СБС заявили, что не разглашают своих инновационных решений, поэтому пока не могут опубликовать видео самих поражений. В то же время военные пообещали показать его, когда наступит соответствующее время.

412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы,

– подытожили бойцы.

Украинские военные уничтожили три вражеские установки ПВО / Фото: Силы беспилотных систем ВСУ

